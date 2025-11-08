Прикоснуться к искусству. В музее ИЗО появился тактильный уголок для незрячих

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открыли тактильное пространство. В коллекцию вошли картины, скульптуры и предметы художественно-прикладного искусства. Всего 14 экспонатов.

Тактильный уголок — это часть искусства, где можно не только увидеть, но и почувствовать объект кончиками пальцев. Проект направлен на интегрирование людей с инвалидностью по зрению в общественную и культурную жизнь.

Проект «Формирование инклюзивного музейного пространства для слабовидящих и незрячих через тактильные скульптуры» инициирован еще в 2023 году и включал в себя шесть тактильных копий скульптур. В 2025-м к имеющимся экспонатам добавились тактильные скульптуры — копии произведений Ольги Мануйловой «Помощь фронту» и «Девушка-колхозница».

Сотрудники музея провели для всех желающих экскурсию по тактильному пространству, а тем, кто хотел погрузиться в мир искусства еще глубже и прочувствовать его не только глазами, но и руками, выделили маски, закрывающие глаза.

«Сегодня развивающийся мир не всегда учитывает особенности некоторых людей, поэтому наша основная задача — создать доступность. Начинали уникальный проект со скульптуры, затем коллекцию расширили и добавили войлочные экспонаты, ала кийизы, шырдаки. Например, тактильную копию картины Гапара Айтиева «Сбор хлопка» создал художник Залкар Эсенканов», — рассказала директор музея Айгуль Мамбетказиева.

Посетительница музея с инвалидностью по зрению Земфира Нурбаева рада, что живопись и другие экспонаты музея стали более доступны для таких, как она.

«Я смогла прочувствовать картину, понять, что на ней изображено, — делится женщина. — Очень помог шрифт Брайля, расположенный рядом с работами. Что я не смогла осязать, смогла прочесть по нему».

Представитель благотворительного фонда «Жаныртуу» Анастасия Колодяжная отметила важность создания тактильного уголка. Она считает, что осязать узоры, которые ранее были доступны только зрячим, очень важно для людей с разными формами инвалидности.

Айгуль Мамбетказиева рассказала о трех типах доступности, к которым на сегодня стремится музей: физическая, информационная и психологическая. «Мы хотим, чтобы человек мог подняться на любой этаж, зайти в любую музейную локацию. Чтобы информация о музее была доступна для каждого, и, самое главное, чтобы в нашем пространстве была создана атмосфера толерантности, гуманности к людям с инвалидностью, детям и пожилым. Сегодня через тактильные экспонаты люди с нарушением зрения могут получить культурные эмоции», — сказала она.

Айгуль Мамбетказиева подчеркнула, что музей — место, где с порога устанавливают правила и не разрешают трогать экспонаты. Поэтому многие начинают бояться, тем более люди с особенностями. Тактильный уголок создан как раз для того, чтобы посетители музея чувствовали свободу в получении информации и эмоциях.

Директор призналась, что в вопросах инклюзии наша страна и сам музей находятся на самых начальных этапах. Сейчас музейные работники проходят новый этап квалификации коммуницирования с разными посетителями. Айгуль Мамбетказиева отметила, что сегодня человек на инвалидной коляске может заехать только на первый этаж музея. Для этого недавно установлен пандус. Но на второй этаж подняться можно только с помощью других людей.

«У нас есть грузовой лифт, которому 50 лет, но мы не можем поднимать людей с его помощью, потому что это небезопасно. На следующий год запланирована его реконструкция», — добавила директор.