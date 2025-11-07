15:30
Индия ежегодно выделяет 100 мест на обучение в рамках программы ITEC

Посольство Индии в Бишкеке 14 ноября проводит ежегодное празднование программы Индийского технического и экономического сотрудничества (ITEC). В мероприятии примут участие более 50 выпускников программы ITEC, прошедших различные учебные курсы в ведущих учебных заведениях Индии, которые поделятся своим опытом обучения в Индии.

Индийская программа технического и экономического сотрудничества является ведущей платформой Министерства иностранных дел правительства Индии по повышению квалификации. Программа была создана в 1964 году.

ITEC – это одна из старейших институционализированных программ международного сотрудничества в области повышения квалификации, в рамках которой прошли обучение более 200 тысяч специалистов из более чем 160 стран как в гражданском, так и в оборонном секторе. С 2014 года Индия предоставила около 100 тысяч стипендиальных мест мирового класса по наращиванию потенциала в ведущих учебных заведениях Индии, а также возможность познакомиться с культурой и гостеприимством Индии.

Участники и выпускники программы ITEC не только привозят домой полученные знания и технологии, но и дух обучения в Индии. Выпускники ITEC прошли такие курсы, как сертификационные курсы по английскому языку и ИТ-навыкам, курсы подготовки инструкторов по йоге, курсы по наследию и традиционному текстилю, международные программы обучения по развитию лидерских качеств, методы бизнес-исследований и анализа данных, аудиторские курсы, курсы по искусственному интеллекту, кибербезопасности, созданию фильмов и документальных фильмов.

За последнее десятилетие более 1,5 тысячи граждан Кыргызстана прошли обучение в рамках программы ITEC. Ежегодно для Кыргызской Республики выделяется 100 мест.

Посольство Индии регулярно публикует информацию о предстоящих курсах в своих социальных сетях и просит всех желающих подавать заявки онлайн на портале ITEC.
