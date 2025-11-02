13:29
Общество

Фермеры сделали портрет Оззи Осборна из тыкв и попали в Книгу рекордов Гиннеса

В Великобритании фермеры сделали портрет Оззи Осборна из тыкв и попали в Книгу рекордов Гиннеса.

Отмечается, что они собрали рекордно большую мозаику из тыкв и кабачков, сделав из овощей портрет рок-музыканта.

Книги рекордов Гинесса
Фото Книги рекордов Гинесса

Работу выполнили сотрудники фермы Sunnyfields в Саутгемптоне. Эксперт Книги рекордов сделал замеры картины — ее площадь составила 212 квадратных метров. Мозаика стала данью уважения жизни Оззи Осборна. На торжественном открытии произведения искусства присутствовала семья музыканта.

Основатель британской рок-группы Black Sabbath Оззи Осборн умер 22 июля этого года в возрасте 76 лет. В последние годы музыкант страдал от болезни Паркинсона — из-за недуга ему пришлось отказаться от выступлений. Тем не менее, за несколько дней до смерти Осборн вышел на сцену в Бирмингеме в составе Black Sabbath. Группа дала прощальный концерт продолжительностью 10 часов. На нем выступили Metallica, Slayer, Guns N’ Roses, Tool, Korn, Alice in Chains и другие коллективы.
