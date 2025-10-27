Самидин Атабаев назначен главой казыята города Ош. Соответствующий приказ подписал муфтий Абдулазиз Закиров, после чего новому руководителю было представлено духовенство и верующие.

До назначения в Ош он занимал должность главы казыята мусульман Иссык-Кульской области.

Фото муфтията. Самидин кары Атабаев назначен главой казыята города Ош

Самидин Атабаев в 2015 году был назначен главой казыята мусульман Ошской области, где в течение шести лет занимался духовным просвещением, укреплением межэтнического согласия и продвижением традиционных исламских ценностей.

Позднее он возглавлял духовное управление мусульман столицы, занимал пост заместителя, а затем первого заместителя муфтия Кыргызстана. Также был представителем Духовного управления мусульман России в европейской части РФ.

За свою деятельность он был награжден рядом государственных и религиозных наград, в том числе благодарственным письмом президента КР и медалью «Насыят».