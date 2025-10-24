00:05
USD 87.45
EUR 101.52
RUB 1.08
Общество

Более 10 тонн экопродуктов закупят для климатического саммита в Бразилии

Для конференции ООН по климату в Бразилии закупят более 10 тонн экологически чистых продуктов, произведенных на базе справедливых продовольственных систем. Об этом сообщила Служба новостей ООН.

По ее данным, руководить кухней на конференции сторон (КС-30) в Белене будет профессиональный повар и защитница прав коренных народов Таина Маражоара.

По ее словам, главам государств и правительств, министрам и другим участникам форума предложат пищу, которая «не отравляет, не загрязняет и не убивает — ни болезнью, ни в результате конфликта».

«Мы подадим каняпиру — блюдо народа маражоара, которое до сих пор готовят в семьях, откуда я родом, и не только в коренных общинах, — поясняет Таина Маражоара. — После бурных споров мы договорились — будет много акаи. Подадим манисобу — традиционное блюдо штата Пара. Это тоже пища коренных племен. Оно готовится из листьев маниоки, которые варятся семь дней с добавлением свинины. Будет много тукупи, жамбу и перца чили. Приготовим такака, рыбу в тукупи и пираруку. Этой рыбы мы планируем закупить не менее двух тонн».

Она отметила, что будет кухня, основанная на климатической справедливости.

Читайте по теме
Кыргызстан осуждает страны, не признающие изменение климата — Эдиль Байсалов

Таина Маражоара подчеркнула, что продовольственный суверенитет неотделим от самоопределения коренных народов и охраны окружающей среды. Она надеется, что климатический форум в Бразилии поможет продвинуть принцип законного признания традиционных территорий коренных народов в качестве ключевого элемента глобальной климатической политики.

Конференция ООН по вопросам изменения климата является высшим органом переговорного процесса для реализации положений Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения. КС-30 пройдет 10-21 ноября 2025 года.

Делегацию от Кыргызстана в Бразилии составят заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов, специальный представитель президента по реализации Пятилетия действий по развитию горных регионов Динара Кемелова и министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348392/
просмотров: 222
Версия для печати
Материалы по теме
80-летие ООН. 80 комузистов сыграли на сцене в честь юбилея
Во всех школах Кыргызстана отмечают 80-летие Организации Объединенных Наций
В Бишкеке отметят 80-летие Организации Объединенных Наций
Число женщин, живущих рядом с зонами конфликта и гибнущих на войне, растет — ООН
Двойной удар: миллионы людей страдают от крайней бедности и климатических угроз
Организацию Объединенных Наций ждет реформа: о новшествах рассказал генсек
Посол Кыргызстана вывел международную сборную к победе на Кубке ООН
Ежегодно на дорогах в мире погибает 1,2 миллиона человек
Кыргызстан намерен осваивать рынок карбоновых кредитов
Кыргызстан может пересмотреть свои климатические обязательства
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в&nbsp;школах Кыргызстана Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в школах Кыргызстана
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано третье за&nbsp;сутки землетрясение В Кыргызстане зарегистрировано третье за сутки землетрясение
Водители авто жалуются на&nbsp;отсутствие бензина на&nbsp;заправках Бишкека Водители авто жалуются на отсутствие бензина на заправках Бишкека
Бизнес
О! открывает бесплатный доступ к&nbsp;приложению &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; в&nbsp;роуминге О! открывает бесплатный доступ к приложению «Мой О!» в роуминге
10&nbsp;процентов кешбэка на&nbsp;Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей 10 процентов кешбэка на Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей
Футбол без границ: Wi-Fi от&nbsp;MEGA на&nbsp;стадионе и&nbsp;трансляции в&nbsp;MegaTV Футбол без границ: Wi-Fi от MEGA на стадионе и трансляции в MegaTV
Чистое тепло вместо угля: в&nbsp;Бишкеке подписали соглашение по&nbsp;тепловым насосам Чистое тепло вместо угля: в Бишкеке подписали соглашение по тепловым насосам
24 октября, пятница
23:41
Electronic Arts объявила о закрытии игры The Sims Mobile в январе 2026 года Electronic Arts объявила о закрытии игры The Sims Mobil...
23:15
Сотрудники УПСМ Бишкека помогли потерявшейся девочке найти дорогу домой
22:47
Более 10 тонн экопродуктов закупят для климатического саммита в Бразилии
22:25
Ксения Собчак переезжает в Испанию «цифровым кочевником» — СМИ
22:04
СМИ: Умер игрок КВН из «Сборной Пятигорска»