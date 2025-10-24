Более 10 тонн экопродуктов закупят для климатического саммита в Бразилии

Для конференции ООН по климату в Бразилии закупят более 10 тонн экологически чистых продуктов, произведенных на базе справедливых продовольственных систем. Об этом сообщила Служба новостей ООН.

По ее данным, руководить кухней на конференции сторон (КС-30) в Белене будет профессиональный повар и защитница прав коренных народов Таина Маражоара.

По ее словам, главам государств и правительств, министрам и другим участникам форума предложат пищу, которая «не отравляет, не загрязняет и не убивает — ни болезнью, ни в результате конфликта».

«Мы подадим каняпиру — блюдо народа маражоара, которое до сих пор готовят в семьях, откуда я родом, и не только в коренных общинах, — поясняет Таина Маражоара. — После бурных споров мы договорились — будет много акаи. Подадим манисобу — традиционное блюдо штата Пара. Это тоже пища коренных племен. Оно готовится из листьев маниоки, которые варятся семь дней с добавлением свинины. Будет много тукупи, жамбу и перца чили. Приготовим такака, рыбу в тукупи и пираруку. Этой рыбы мы планируем закупить не менее двух тонн».

Она отметила, что будет кухня, основанная на климатической справедливости.

Таина Маражоара подчеркнула, что продовольственный суверенитет неотделим от самоопределения коренных народов и охраны окружающей среды. Она надеется, что климатический форум в Бразилии поможет продвинуть принцип законного признания традиционных территорий коренных народов в качестве ключевого элемента глобальной климатической политики.

Конференция ООН по вопросам изменения климата является высшим органом переговорного процесса для реализации положений Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения. КС-30 пройдет 10-21 ноября 2025 года.

Делегацию от Кыргызстана в Бразилии составят заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов, специальный представитель президента по реализации Пятилетия действий по развитию горных регионов Динара Кемелова и министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев.