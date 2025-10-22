Премия Сахарова присуждена двум заключенным журналистам из Беларуси и Грузии. Об этом сообщает DW.

Лауреатами стали Анджей Почобут, который более 4,5 года находится в заключении в Беларуси, и Мзия Амаглобели, находящаяся под арестом в Грузии.

Анджей Почобут — журналист и активист Союза поляков в Беларуси. Его задержали в марте 2021-го и осудили на восемь лет лишения свободы за «причинение вреда нацбезопасности РБ» и «разжигание вражды». В вину поставили заявления журналиста в защиту поляков в Беларуси, а также то, что он публично назвал агрессией нападение СССР на Польшу в 1939 году. В ответ на приговор Польша закрыла один из пунктов пропуска на границе с РБ. Сам Анджей Почобут отказывается подписывать помилование на имя президента и покидать Беларусь. На премию его номинировала группа депутатов Европарламента «Европейские консерваторы и реформисты».

Мзия Амаглобели — первая женщина-политзаключенная в Грузии со времени обретения страной независимости. Она стала символом протестного движения, выступающего против правящей «Грузинской мечты».

Премия Европарламента «За свободу мысли» впервые присуждена в 1988 году и названа в честь советского физика-ядерщика, диссидента и лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова.