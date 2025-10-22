20:59
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.07
Общество

Премия Сахарова присуждена двум заключенным журналистам из Беларуси и Грузии

Премия Сахарова присуждена двум заключенным журналистам из Беларуси и Грузии. Об этом сообщает DW.

Лауреатами стали Анджей Почобут, который более 4,5 года находится в заключении в Беларуси, и Мзия Амаглобели, находящаяся под арестом в Грузии.  

Анджей Почобут — журналист и активист Союза поляков в Беларуси. Его задержали в марте 2021-го и осудили на восемь лет лишения свободы за «причинение вреда нацбезопасности РБ» и «разжигание вражды». В вину поставили заявления журналиста в защиту поляков в Беларуси, а также то, что он публично назвал агрессией нападение СССР на Польшу в 1939 году. В ответ на приговор Польша закрыла один из пунктов пропуска на границе с РБ. Сам Анджей Почобут отказывается подписывать помилование на имя президента и покидать Беларусь. На премию его номинировала группа депутатов Европарламента «Европейские консерваторы и реформисты».

Мзия Амаглобели — первая женщина-политзаключенная в Грузии со времени обретения страной независимости. Она стала символом протестного движения, выступающего против правящей «Грузинской мечты».

Премия Европарламента «За свободу мысли» впервые присуждена в 1988 году и названа в честь советского физика-ядерщика, диссидента и лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348131/
просмотров: 118
Версия для печати
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в&nbsp;школах Кыргызстана Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в школах Кыргызстана
В&nbsp;Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни В Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни
Бизнес
Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от&nbsp;MBANK Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от MBANK
Больше гигабайтов, больше свободы&nbsp;&mdash; тариф MIX от&nbsp;MEGA Больше гигабайтов, больше свободы — тариф MIX от MEGA
Бонусы за&nbsp;патент и&nbsp;рефералов в&nbsp;приложении &laquo;Береке&nbsp;2.0&raquo; от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Бонусы за патент и рефералов в приложении «Береке 2.0» от «Айыл Банка»
&laquo;Элдик Банк&raquo; получил международную награду WSBI SDG Awards 2025 «Элдик Банк» получил международную награду WSBI SDG Awards 2025
22 октября, среда
20:41
Премия Сахарова присуждена двум заключенным журналистам из Беларуси и Грузии Премия Сахарова присуждена двум заключенным журналистам...
20:21
В России частично ограничили работу WhatsApp и Telegram
20:02
Парковаться на улице Токтогула нельзя. В мэрии Бишкека объяснили почему
19:48
В урочище Ныша браконьеры застрелили дикого горного козла
19:27
Задержан приближенный лидера ОПГ Дженго. Незаконно переоформил землю в Оше