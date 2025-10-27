17:16
Общество

Минприроды: Основной загрязнитель воздуха в Бишкеке — это транспорт

В Бишкеке состоялось открытие многостороннего диалога «Борьба с транспортным загрязнением воздуха в Кыргызстане: к чистому воздуху в городах круглый год». Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

По ее данным, выступая на мероприятии, министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев отметил актуальность темы и подчеркнул, что транспортное загрязнение стало одной из ключевых причин ухудшения качества воздуха в городах.

Если раньше основное внимание уделялось загрязнению воздуха в отопительный сезон, то последние исследования — включая анализ качества воздуха в Бишкеке Всемирного банка и оценку ЮНЕП — показали, что значительный вклад в загрязнение вносит транспорт как летом, так и зимой.

Медер Машиев

По данным министерства, к 2024 году в республике зарегистрировано 1 миллион 674 тысячи 85 автомобилей, из которых 83 процента, это 1 миллион 392 тысячи 737 — старше 15 лет. В Бишкеке зарегистрировано 426 тысяч 946 автомобилей, из них 333 тысячи 801 — также старше 15 лет.

По информации мэрии, ежедневно в столице находится свыше 750 тысяч автомобилей при пропускной способности дорог около 350 тысяч, что значительно превышает допустимую нагрузку на транспортную инфраструктуру.

Министр подчеркнул, что низкое качество топлива и ограниченные альтернативы личному транспорту делают загрязнение воздуха системной проблемой, требующей комплексных мер.

Он напомнил, что в соответствии с Указом президента «О мерах по обеспечению экологической безопасности и климатической устойчивости Кыргызской Республики» реализуются конкретные меры по улучшению состояния окружающей среды.

Также сформирован новый состав межведомственной комиссии по улучшению качества воздуха, в которую вошли представители 25 министерств и ведомств, а также 8 депутатов Жогорку Кенеша. Комиссия проводит комплексную работу по снижению загрязнения атмосферного воздуха и формированию системного подхода к решению экологических проблем.

Глава ведомства рассказал о ряде практических мер, уже реализуемых в стране.

Переход на экологичный транспорт. В Бишкек прибыло свыше 1 тысячи 300 экологичных автобусов и 120 электробусов, что позволило сократить потребление дизельного топлива на 100 тонн в день. Ежедневно на линии выходят 1 тысяча 14 экологических и электрических автобусов. В 2024 году зарегистрировано 3 тысячи 535 электромобилей, установлено 44 зарядные станции.

Совершенствование системы мониторинга. Совместно с Кыргызгидрометом при поддержке Всемирного банка модернизируются 11 автоматических станций в Бишкеке, Оше, Кара-Балте, Токмоке и Чолпон-Ате, а также обновляются восемь ручных и полуавтоматических станций. Обновляется нормативно-правовая база, направленная на совершенствование регулирования и контроля выбросов.

«Сегодняшний диалог — это очередной шаг в нашей последовательной работе. Мы намерены предпринять конкретные действия, направленные на сокращение выбросов от транспорта не только в Бишкеке, но и в Оше, Джалал-Абаде и других крупных городах страны», — подчеркнул Медер Машиев.
