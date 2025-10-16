Хадж-2026. ДУМК объявило конкурс на пошив униформы для паломников

Объявлен конкурс на пошив униформы для паломников, которые отправятся в хадж в следующем году. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

По их данным, конкурс пройдет 22 октября. Участникам необходимо представить ряд документов и образцы формы — для мужчин и женщин, а также образец одежды для представителей штаба и выкройку сумок (рюкзаков) для участников паломничества.

Напомним, в стране с 23 сентября стартовал прием заявок от новых кандидатов на хадж-2026. Граждане, планирующие паломничество, обязаны пройти регистрацию в установленные сроки. Опоздавшие к регистрации не принимаются.

Ранее КР получила от Саудовской Аравии 6 тысяч 60 квот. Количество мест в этом году в королевстве пока не утвердили.