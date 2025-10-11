Выборы-2025. Почти 18 миллионов сомов потратит ЦИК на типографские услуги

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов объявила тендер на закупку типографских услуг. Об этом сообщает портал госзакупок.

По его данным, в том числе предусмотрена печать календарного плана, сборников методических материалов, руководств окружных и участковых избирательных комиссий, памяток, порядка установления итогов голосования, а также вывесок, плакатов, билбордов, руководств по эксплуатации автоматически считывающих урн и так далее.

На эти цели планируется выделить 17 миллионов 958,9 тысячи сомов. Предложения поставщиков принимаются до 15 октября.

Кроме того, ЦИК выделяет 8,1 миллиона сомов на закупку канцелярских товаров, термобумаги, капиллярных ручек, сейф-пакетов и самоклеящихся пломб.

Ранее сообщалось, что досрочные выборы депутатов ЖК обойдутся примерно в 800 миллионов сомов.

Напомним, 25 сентября парламент седьмого созыва объявил о самороспуске. Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша восьмого созыва состоятся 30 ноября.