Общество

«Евразия» запустила проект «Социальная корзина»: продукты станут доступнее

Социальные магазины «Евразия» расширяют возможности поддержки населения: в Сети стартовал новый проект — «Социальная корзина». В корзину ежемесячно будут входить продукты первой необходимости по ценам ниже себестоимости.

Главная особенность проекта состоит в том, что разницу между себестоимостью и конечной ценой берет на себя фонд «Евразия». Это решение призвано сделать базовые продукты доступнее для самых уязвимых категорий граждан — пенсионеров, ветеранов, многодетных семей и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Содержимое корзины будет меняться каждый месяц, чтобы максимально учитывать потребности покупателей. В первый набор вошли продукты, которые составляют основу повседневного рациона большинства семей: свежее мясо, растительное масло и яйца.

Развитие нового проекта стало возможным благодаря сотрудничеству: «Социальные магазины — Евразия КР» заключили договор с ОАО «Кыргыз Агрохолдинг» о регулярных поставках свежего мяса. Это партнерство позволило включить мясо в состав первой социальной корзины и обеспечить покупателей качественными продуктами.

компании
Фото компании. «Социальные магазины — Евразия КР» заключили договор с ОАО «Кыргыз Агрохолдинг»

Социальные магазины «Евразия» выражают благодарность ОАО «Кыргыз Агрохолдинг» — от имени компании, а также от лица пенсионеров, ветеранов и всех покупателей, для которых этот проект стал реальной поддержкой. «Евразия» приглашает других местных производителей к прямому сотрудничеству, чтобы совместными усилиями делать продукты первой необходимости более доступными для старшего поколения и социально уязвимых слоев населения.

Миссия социальных магазинов «Евразия» остается неизменной — поддерживать уязвимые слои населения, обеспечивая их товарами первой необходимости по доступным ценам. Программа «Социальная корзина» стала еще одним шагом в этом направлении.
