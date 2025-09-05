11:29
Дональд Трамп хочет переименовать Пентагон в Министерство войны

Президент США Дональд Трамп распорядился заменить название Министерства обороны Министерством войны. Об этом пишет BBC.

Сообщается, что сегодня американский лидер подпишет указ, согласно которому ведомство будет использовать новое название как второстепенное, а министр обороны Пит Хегсет станет именоваться министром войны.

Пентагон, который руководит Вооруженными силами США, является преемником Военного департамента, созданного Джорджем Вашингтоном еще в 1789 году и просуществовавшего до 1947-го.

Формально создание и переименование министерств находятся в ведении Конгресса Соединенных Штатов, поэтому для официального изменения названия потребуется поправка. В тексте указа говорится, что «название Министерство войны передает более сильный сигнал решимости и готовности, чем Министерство обороны, которое подчеркивает только оборонительные возможности».

Документ предписывает Питу Хегсету подготовить и представить законодательные и исполнительные инициативы для закрепления нового названия, так как Дональд Трамп не имеет полномочий изменить его без согласия Конгресса.

«Я уверен, что Конгресс согласится, если нам это понадобится. Хотя я даже не думаю, что нам это нужно. Но если потребуется, они согласятся», — сказал глава Штатов.

Как отмечают американские СМИ, полное переименование будет стоить миллиарды долларов — понадобится смена названий сотен агентств, эмблем, электронных адресов, униформы и прочего.

По данным BBC, этот шаг, хоть и предсказуемый, совпал по времени с парадом в Китае, где власти продемонстрировали новое вооружение, что многие расценили как прямое послание США и их союзникам. 
