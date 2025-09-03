14:53
Общество

НЦПП ликвидировать не будут. Закон об омбудсмене отправили в корзину

Сегодня парламент Кыргызстана поддержал позицию президента Садыра Жапарова по закону об изменениях в деятельность омбудсмена. 

Ранее депутаты приняли документ, которым предлагалось ликвидировать Национальный центр по предупреждению пыток и передать его функции институту акыйкатчи. Однако глава государства вернул закон в парламент с возражениями.

По словам нардепа Марлена Маматалиева, у Жогорку Кенеша было два варианта: создать группу для доработки закона или согласиться с президентом. В итоге депутаты выбрали второй вариант.

Таким образом, законопроект в принятом виде утратил силу.

Напомним, депутаты ЖК приняли конституционный Закон «Об омбудсмене» 25 июня. После этого более 70 активистов подписали петицию о сохранении НЦПП. Подкомитет ООН по предупреждению пыток (ППП) выразил обеспокоенность в связи с решением упразднить независимый мониторинговый орган. 
