Температурные рекорды. Август 2025 года был жарче обычного, но рекорд не побил

Август в этом году был жарче нормы, но не побил температурный рекорд. Об этом свидетельствуют данные сайта «Погода и климат».

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

За все время наблюдений самым теплым был август 2024 года со среднемесячной температурой +26,2 градуса, а самым холодным — в 1898 году со средней температурой +20,2 градуса.

Фактическая температура месяца в 2025-м, по данным наблюдений, составила +25,7 градуса. Это выше на 1,5 градуса среднего месячного показателя — +24,2.

В августе 2025-го также не было зафиксировано температурных рекордов по отдельным дням. Самая высокая температура воздуха +36,1 была 11 августа. Самая низкая (+14,7) зафиксирована 25-го числа.

Добавим, самым жарким днем месяца за всю историю метеонаблюдений было 22 августа 2012 года с температурой +39,7 градуса. А наиболее прохладный день был 26-го числа в 1972 году. Тогда температура составила 5,1 градуса.