Бишкек отмечает День независимости: опрос показал, как горожане помнят историю

31 августа Бишкек отметит 34-летие независимости Кыргызстана. В честь праздника журналисты 24.kg вышли на улицы города, чтобы узнать, насколько хорошо жители помнят дату и значение суверенитета.

— В этом году Кыргызстан празднует свое 34-летие, — напомнили мы прохожим. И тут же задали простой вопрос: «В каком году страна стала независимой?»

Ответы оказались самыми разными. Кто-то мгновенно вспомнил — «91-й год!», другие сомневались: «91-й, 92-й… точно не знаю», а третьи сразу перешли к философии: «Независимость — это свобода, возможность строить свою страну».

Несмотря на разные ответы, общий настрой был позитивным: горожане признавали, что независимость — это возможность самим решать судьбу страны и гордиться ее историей.

— Не все смогли точно назвать дату, — заметили журналисты, — но это хороший сигнал: историю своей страны нужно знать и помнить. Ведь именно знание прошлого формирует будущее Кыргызстана.