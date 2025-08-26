14:21
Общество

Проводника поезда Бишкек — Балыкчи уволили за грубое обращение с иностранкой

8 августа 2025 года в поезде Бишкек — Балыкчи проводник Максат Рахматов за нарушение служебной этики и грубое обращение с иностранным пассажиром получил дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора и был освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщает ГП «НК «Кыргыз темир жолу» .

На видеозаписи проводник приносит извинения за свой поступок.

Напомним, что трэвел-блогер путешествовала на поезде на Иссык-Куль и хотела снять красивое видео. Но сотруднику поезда что-то не понравилось и он ее обматерил и в грубой форме, стал щелкать пальцем, требуя пересесть.

Девушка говорит, что ожидала гостеприимства, но такое отношение к туристам ее очень расстроило.

«Первый раз в жизни испытала на себе расизм, и, к сожалению, это произошло в моем любимом Кыргызстане», — написала блогер.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341017/
просмотров: 294
