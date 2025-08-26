В Оше улицам присвоили имя казахского поэта Абая Кунанбаева и установят памятник

В Оше улицам Волгоградской и К. Тимирзяева присвоено имя казахского поэта Абая Кунанбаева, а на одной из них будет установлен памятник.

Сегодня мэр города Женишбек Токторбаев вместе с генеральным консулом Казахстана в Оше Мухтаром Карибаем и генеральным консулом Узбекистана Зафарбеком Ахмевод ознакомился с обновленными улицами.

Капитальный ремонт на этих улицах почти завершен. Общая протяженность – 3,8 километра. В течение ближайшего месяца на начале улицы установят бюст поэта и обустроят небольшой сквер.

Абай Кунанбаев внес значительный вклад в образование, культуру и литературу казахского народа благодаря своим общественно-политическим и философским взглядам.

Присвоение имени Абая Кунанбаева улицам в Оше стало знаком уважения к наследию великого поэта, призывом к молодежи к знаниям и культуре, а также еще одним шагом в укреплении кыргызско-казахской дружбы.