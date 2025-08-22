10:23
Общество

Новую шестиполосную дорогу хотят построить в Оше

Новую шестиполосную дорогу хотят построить в Оше. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По ее данным, планируется новая трасса, которая соединит улицу Б. Нурматова с улицей Курманжан Датки. Проектом предусмотрено устройство ирригационных сетей, зеленых зон, пешеходных дорожек и систем уличного освещения.

Ее длина составит 180 метров, трасса позволит снизить уровень автомобильных пробок, повысить комфорт для горожан и станет частью развития транспортной инфраструктуры города.

Эскизный проект подготовлен Ошским региональным управлением градостроительства и архитектуры.
