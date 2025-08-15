21:39
USD 87.44
EUR 102.13
RUB 1.09
Общество

Школьница из Бишкека отправилась в уникальную арктическую экспедицию

Из Мурманска 13 августа стартовала шестая международная арктическая экспедиция «Ледокол знаний» на атомном ледоколе Росатомфлота. Об этом сообщила пресс-служба «Росатома».

В этом году на борту ледокола собрались 66 школьников из 21 страны. В составе международной команды — представительница Кыргызстана школьница Бермет Усенова.

КР вошла в число государств-лидеров по количеству заявок — 471 школьник выразил желание участвовать в экспедиции.

«Мне здесь нравится все. Я очень рада, что познакомилась с другими участниками экспедиции. Я в предвкушении поездки на ледоколе: мечтаю увидеть белых медведей, познакомиться с капитаном и просто полюбоваться тем, как красиво раскалывается лед», — рассказывает Бермет.

Маршрут экспедиции пройдет от Мурманска через Северный полюс и архипелаг Земля Франца-Иосифа.

Участники ознакомятся с работой атомного ледокола, увидят испытания российских роверов и послушают лекции экспертов мирового уровня, среди которых ученые, инженеры атомной и космической отрасли. Пройдут встречи с популяризаторами науки, блогерами и космонавтом-испытателем «Роскосмоса» Андреем Бабкиным.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339816/
просмотров: 372
Версия для печати
Материалы по теме
Росатом доставил в Кыргызстан первые компоненты для ветряной электростанции
В Арктике на месте растаявшего ледника обнаружили останки древних китов
Будут ли строить атомную электростанцию в Кыргызстане, рассказали в кабмине
«Росатом» просит не использовать слово «Киргизия» — Кыргызская Республика
Первую атомную электростанцию в Казахстане будет строить «Росатом»
Атомная станция в Кыргызстане: власти определяются с конкретными параметрами
Для онкобольных. «Росатом» поставил в Кыргызстан генераторы «Технеция-99m»
Соглашение о строительстве ветряной электростанции подписали кабмин и «Росатом»
Ученые из Таласа и Сибири нашли способ очистки Арктики от нефтяных разливов
Препарат, созданный «Росатомом» для онкобольных, впервые применили в Казахстане
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
В&nbsp;Бишкеке под бетоном фонтана &laquo;Солнечные рыбки&raquo; нашли советскую мозаику В Бишкеке под бетоном фонтана «Солнечные рыбки» нашли советскую мозаику
Транспортный коллапс в&nbsp;Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги Транспортный коллапс в Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги
Бизнес
Успейте до&nbsp;31&nbsp;августа! Кешбэк 1&nbsp;тысяча 500 сомов и&nbsp;подарки при покупке Honor Успейте до 31 августа! Кешбэк 1 тысяча 500 сомов и подарки при покупке Honor
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
15 августа, пятница
21:25
В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве, совершенном в другой стране В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве, совер...
21:12
На улице Оренбургской восстановили водоснабжение. Комментарий мэрии Бишкека
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 августа: переменная облачность
20:41
Школьница из Бишкека отправилась в уникальную арктическую экспедицию
20:22
В месяц вывозят около 3 тонн мусора: мэр Чолпон-Аты призвал соблюдать чистоту