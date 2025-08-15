Школьница из Бишкека отправилась в уникальную арктическую экспедицию

Из Мурманска 13 августа стартовала шестая международная арктическая экспедиция «Ледокол знаний» на атомном ледоколе Росатомфлота. Об этом сообщила пресс-служба «Росатома».

В этом году на борту ледокола собрались 66 школьников из 21 страны. В составе международной команды — представительница Кыргызстана школьница Бермет Усенова.

КР вошла в число государств-лидеров по количеству заявок — 471 школьник выразил желание участвовать в экспедиции.

«Мне здесь нравится все. Я очень рада, что познакомилась с другими участниками экспедиции. Я в предвкушении поездки на ледоколе: мечтаю увидеть белых медведей, познакомиться с капитаном и просто полюбоваться тем, как красиво раскалывается лед», — рассказывает Бермет.

Маршрут экспедиции пройдет от Мурманска через Северный полюс и архипелаг Земля Франца-Иосифа.

Участники ознакомятся с работой атомного ледокола, увидят испытания российских роверов и послушают лекции экспертов мирового уровня, среди которых ученые, инженеры атомной и космической отрасли. Пройдут встречи с популяризаторами науки, блогерами и космонавтом-испытателем «Роскосмоса» Андреем Бабкиным.