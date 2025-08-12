14:03
Общество

В Оше известный профессор приватизировал корпус вуза. Мэр намерен вернуть его

Мэр Оша Женишбек Токторбаев поручил вернуть один из корпусов Кыргызско-Узбекского университета, приватизированного профессором Мухаммаджаном Мамасаидовым. Видео опубликовала пресс-служба мэрии южной столицы.

По их данным, в полученном здании доктор технических наук открыл частное образовательное учреждение.

Градоначальник отметил, что ранее руководство вуза обратилось к нему и рассказало о нехватке учебных зданий. Он дал задание пригласить Мухаммаджана Мамасаидова в муниципалитет и вернуть объект.

«Я таких людей не понимаю. Зачем приватизировать такое маленькое здание, будучи знаменитым, доктором наук? Как он будет выглядеть перед обществом? К тому же он состоятельный человек», — сказал Женишбек Токторбаев.

Махаммаджан Мамасаидов — ученый и государственный деятель, депутат Жогорку Кенеша I-IV созывов, доктор технических наук, профессор, академик Национальной академии наук.
