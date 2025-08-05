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Общество

В КР изменены правила уведомления участников гражданских дел

В Кыргызстане внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс, которые упрощают порядок уведомления участников судебных процессов. Теперь суды смогут использовать современные средства связи, чтобы информировать стороны о времени и месте заседаний, а также о проведении процессуальных действий.

Согласно новому закону, уведомления можно направлять не только традиционными способами, но и с помощью СМС, электронной почты, факсимильной связи и других телекоммуникационных сервисов с подтверждением получения. В судебных документах при этом обязательно будет фиксироваться, кто и когда отправил уведомление и кто его получил. Если же использовать такие способы невозможно, уведомление будет направляться в виде официального вызова из суда.

Кроме того, изменения коснулись порядка вызова свидетелей, экспертов и переводчиков — их тоже теперь можно приглашать через электронные и телефонные средства связи. Также уточнены требования к контактным данным сторон дела, включая адреса, мобильные телефоны и электронную почту.

Стоит отметить, что во многих статьях закона слово «телефон» заменили на «мобильный телефон» для точности и актуальности.

Новые правила вступят в силу через десять дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338522/
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