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Общество

С 5 августа закрывается очередной участок улицы Ахунбаева

Фото пресс-службы мэрии

В Бишкеке в связи с капитальным ремонтом дороги с 5 августа для движения транспорта закрывается участок улицы Ахунбаева от улицы Юнусалиева до улицы Жукеева-Пудовкина. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Власти города напоминают, что в этом году проводится реабилитация улицы Ахунбаева от улицы 7 Апреля до улицы Жукеева-Пудовкина. В 2024-м улицу отремонтировали от улицы Жукеева-Пудовкина до проспекта Чингиза Айтматова.

Столичный муниципалитет просит отнестись с пониманием к временным неудобствам и во избежание дорожных заторов рекомендует заранее планировать свой маршрут, а также пользоваться общественным транспортом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338452/
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