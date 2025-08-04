С 5 августа закрывается очередной участок улицы Ахунбаева

В Бишкеке в связи с капитальным ремонтом дороги с 5 августа для движения транспорта закрывается участок улицы Ахунбаева от улицы Юнусалиева до улицы Жукеева-Пудовкина. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Власти города напоминают, что в этом году проводится реабилитация улицы Ахунбаева от улицы 7 Апреля до улицы Жукеева-Пудовкина. В 2024-м улицу отремонтировали от улицы Жукеева-Пудовкина до проспекта Чингиза Айтматова.

Столичный муниципалитет просит отнестись с пониманием к временным неудобствам и во избежание дорожных заторов рекомендует заранее планировать свой маршрут, а также пользоваться общественным транспортом.