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Общество

Жан Воинов освобожден из-под стражи — суд учел отказ потерпевшего от претензий

Первомайский районный суд Бишкека сегодня освободил Жана Воинова из-под стражи. Как сообщили в суде, заявитель по делу гражданин Ж.Т. подал встречное заявление, в котором указал, что не имеет к Жану Воинову претензий.

Несмотря на это, следственные мероприятия по делу продолжаются. Как уточнили в суде, окончательное решение будет принято в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса.

Ранее, 5 июля, этот же суд водворил Жана Воинова в СИЗО-1 по обвинению в хулиганстве — по пункту 1 части 2 статьи 280 УК КР.

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Напомним, блогер Алина Жакыпова, известная под псевдонимом Begemot Kyz, заявила, что 30 июня в одном из номеров отеля Sheraton в Бишкеке она и ее подруги подверглись нападению. По словам Жакыповой, в избиении участвовали Жан Воинов, его супруга Зарина Алмасова и ее младший брат. Позже задержан также шурин Жана Воинова.

Официальные органы пока не комментировали, повлияет ли отказ потерпевшего на позицию следствия по другим эпизодам дела. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338420/
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