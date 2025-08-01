В Минтруда Кыргызстана назвали самые активные регионы в сфере трудоустройства

В первом полугодии 2025 года в Кыргызстане наблюдается положительная динамика на рынке труда. Об этом сообщила первый заместитель министра Ализа Солтонбекова на расширенной коллегии Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, численность безработных, состоящих на учете в службах занятости, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 15 тысяч 978 человек и составила 65 тысяч 422 человека.

«По состоянию на 1 июля в отделы содействия занятости обратились 72 тысячи 804 человека, что на 13 процентов меньше по сравнению с прошлым годом. Из них 52 тысячи 302 гражданина получили консультации по вопросам трудового законодательства, трудоустройства, профессионального обучения и переобучения, а также по профобучения. Количество трудоустроенных граждан возросло на 1 тысячу 269 человек и достигло 7 тысяч 630. В отчетном периоде трудоустроено 157 людей с инвалидностью — на 36,5 процента больше, чем в прошлом году. Территориальные подразделения министерства значительно активизировали работу с работодателями — вдвое увеличилось число проанализированных вакансий. Наиболее активными регионами названы Бишкек, Баткен, Кадамжай, Лейлек, Ноокат, Аксы и Джети-Огуз», — говорится в сообщении.

В то же время в районах Ноокен, Араван, Токтогул, Алай, Кара-Кулжа, Жумгал и Чоң-Алай отмечена недостаточная взаимосвязь с работодателями по размещению и обновлению вакансий.