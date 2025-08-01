Поп-звезда Дженифер Лопес прилетела в Астану, премьер страны обещает поддержку

Дженифер Лопес прилетела в Астану ночью на концерт, который пройдет уже сегодня в столице Казахстана.

Член ее команды Шэрон Янгблад показала в Instagram, как их встречали традиционным казахским дастарханом с национальными блюдами. Также она похвалила номер в отеле, где их разместили.

«Вид из окна просто волшебный. Из всех отелей, где я останавливалась за последние дни, этот мне понравился больше всего. Погода тоже идеальная, на улице около 22 градусов. Великолепно. Мне очень нравится в Казахстане», — сказала она.

Приезд Дженифер Лопес в Астану — не просто концерт, а вклад в экономику. Об этом заявил премьер-министр страны Олжас Бектенов.

«Казахстан стал постоянным местом проведения подобного рода мероприятий», — написал он и пообещал оказать всю необходимую поддержку со стороны правительства.

Продюсер компании «Астана Концерт» Малик Хасенов ожидает более 15 тысяч внешних туристов. По его мнению, общий вклад в экономику города составит 6,5 миллиарда тенге в систему HoReCa и более 400 миллионов тенге — прямые налоговые поступления от проведения концерта.

В столицу Казахстана поп-звезда прибыла из Абу-Даби в рамках своего мирового турне Up All Night. Концерт JLo состоится на «Астана Арене».