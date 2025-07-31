В аэропорту «Манас» появится мультимодальный логистический и E-Commerce-хаб

Инициируется совместный проект по созданию мультимодального логистического и E-Commerce-хаба на базе международного аэропорта «Манас». Об этом сообщили в ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Отмечается, что компания подписала с ОАО «Кыргыз почтасы» и ГП «Таможенная инфраструктура» меморандум о стратегическом сотрудничестве, целью которого является запуск хаба.

По данным ОАО «Аэропорты Кыргызстана», инфраструктура хаба охватит склады различного типа, фулфилмент-зоны, таможенные терминалы, логистические модули, IT-решения и цифровые сервисы. Предусматриваются также площадки для резидентов и партнеров.





«ОАО «Аэропорты Кыргызстана» обязуется выделить земельный участок, обеспечить инженерное подключение и содействовать в получении проектной документации. ОАО «Кыргыз почтасы» предоставит цифровые интеграции и программные решения, обеспечит доступ к своей логистической инфраструктуре, а также экспертизу в области трансграничной логистики и таможенного оформления. ГП «Таможенная инфраструктура» окажет содействие в финансировании и внедрении современных технологических решений для повышения эффективности хаба», — сказали в компании.

Отмечается, что сформируют рабочую группу для подготовки бизнес-плана и дорожной карты, а также привлекут квалифицированный персонал для операционного управления. Также предусматривается возможность партнерства с международными логистическими, торговыми и технологическими организациями.