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Общество

ЗАО «Южно-Кыргызский цемент» оштрафовали за нарушение трудового законодательства

Служба по контролю и надзору трудового законодательства при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции провела плановую проверку в отношении закрытого акционерного общества «Южно-Кыргызский цемент». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, выявлены нарушения, связанные с применением и исполнением норм трудового законодательства, составлен акт. Руководству предприятия направлено официальное предупреждение с требованием устранить выявленные нарушения в установленные сроки.

ЗАО «Южно-Кыргызский цемент» также выписали штрафы в соответствии с Кодексом о правонарушениях на 88 тысяч сомов.

Работодателям напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения трудового законодательства с целью защиты прав и интересов работников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338011/
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