Центральная Азия как хаб для экспорта дронов?

Центральная Азия может стать транзитным хабом для китайских и иранских дронов, которые переупаковали локально.
Страны Центральной Азии активно закупают, собирают и локализуют производство военных дронов — в партнерстве с Турцией, Китаем, Ираном и Россией. Эксперты предупреждают: это может превратить регион в хаб для обхода санкций. Об этом сообщает POLITIK Центральная Азия.
Кто и что покупает
Казахстан — самый разнообразный парк: дроны из Турции, Китая, Израиля, США, России плюс собственные сборки.
Узбекистан — самые амбициозные планы: использует дроны из 7 стран, включая локальные Lochin.
Кыргызстан — закупки у Турции, Китая, России плюс зачатки своих моделей.
Таджикистан — дроны из России, Китая, США, Ирана. Частично локальное производство.
Туркменистан — эклектичный парк из 8 стран. Производства нет.
Зачем это им?
«Лишь три из пяти государств Центральной Азии обладали ресурсами для эксплуатации самолетов с неподвижным крылом или поддержания собственной авиации. Большинство стран серьезно зависело от небольшого количества устаревших советских вертолетов. Самолеты невероятно дорогие: покупка, обслуживание, эксплуатация. Дроны полностью изменили это уравнение»,— считает Майкл Хиллиард, Oxus Society.
Производство с прицелом на обход санкций
Казахстан: Турецкие Anka планировали собирать с 2024 года. Пока не начато.
Китайская Yesil Technology собирает агродроны, но компоненты — китайские.
Узбекистан: российская компания «Транспорт будущего» планирует выпуск БПЛА на $100 миллионов.
Кыргызстан: завод от китайской Zhongtian ZhiControl — $11 миллионов.
Таджикистан: иранские дроны Ababil-2. Shahed не подтвержден.
Туркменистан: сборочный центр — скорее, имиджевый проект.
Почему это может быть опасно?
Финальная сборка в регионе позволяет маркировать дроны как «местного производства». Это делает возможным их экспорт в Россию под видом гражданских систем.
Примеры уже были.
- 500 дронов из Казахстана в Россию через фирму «Аспан арба» (китайские DJI).
- Поставка агродронов из Кыргызстана с военным потенциалом.
- Упоминание Казахстана в украинской операции «Паутина» (официально опровергнуто).
Почему интересен регион?
Политический буфер между Китаем, Россией и Западом.
Серый рынок для чувствительных технологий.
Что дальше?
Спрос на дроны растет в военном и гражданском секторе.
Но зависимость от компонентов Китая, Ирана и России остается.
Потенциал на экспорт низкий: глобальный рынок перенасыщен.
Ранее отмечалось, что талибы также развивают собственный выпуск боевых дронов.