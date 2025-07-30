Центральная Азия как хаб для экспорта дронов?

Центральная Азия может стать транзитным хабом для китайских и иранских дронов, которые переупаковали локально.

Страны Центральной Азии активно закупают, собирают и локализуют производство военных дронов — в партнерстве с Турцией, Китаем, Ираном и Россией. Эксперты предупреждают: это может превратить регион в хаб для обхода санкций. Об этом сообщает POLITIK Центральная Азия.

Кто и что покупает

Казахстан — самый разнообразный парк: дроны из Турции, Китая, Израиля, США, России плюс собственные сборки.

Узбекистан — самые амбициозные планы: использует дроны из 7 стран, включая локальные Lochin.

Кыргызстан — закупки у Турции, Китая, России плюс зачатки своих моделей.

Таджикистан — дроны из России, Китая, США, Ирана. Частично локальное производство.

Туркменистан — эклектичный парк из 8 стран. Производства нет.

Зачем это им?

«Лишь три из пяти государств Центральной Азии обладали ресурсами для эксплуатации самолетов с неподвижным крылом или поддержания собственной авиации. Большинство стран серьезно зависело от небольшого количества устаревших советских вертолетов. Самолеты невероятно дорогие: покупка, обслуживание, эксплуатация. Дроны полностью изменили это уравнение»,— считает Майкл Хиллиард, Oxus Society.

Производство с прицелом на обход санкций

Казахстан: Турецкие Anka планировали собирать с 2024 года. Пока не начато.

Китайская Yesil Technology собирает агродроны, но компоненты — китайские.

Узбекистан: российская компания «Транспорт будущего» планирует выпуск БПЛА на $100 миллионов.

Кыргызстан: завод от китайской Zhongtian ZhiControl — $11 миллионов.

Таджикистан: иранские дроны Ababil-2. Shahed не подтвержден.

Туркменистан: сборочный центр — скорее, имиджевый проект.

Почему это может быть опасно?

Финальная сборка в регионе позволяет маркировать дроны как «местного производства». Это делает возможным их экспорт в Россию под видом гражданских систем.

Примеры уже были.

- 500 дронов из Казахстана в Россию через фирму «Аспан арба» (китайские DJI).

- Поставка агродронов из Кыргызстана с военным потенциалом.

- Упоминание Казахстана в украинской операции «Паутина» (официально опровергнуто).

Почему интересен регион?

Политический буфер между Китаем, Россией и Западом.

Серый рынок для чувствительных технологий.

Что дальше?

Спрос на дроны растет в военном и гражданском секторе.

Но зависимость от компонентов Китая, Ирана и России остается.

Потенциал на экспорт низкий: глобальный рынок перенасыщен.

Ранее отмечалось, что талибы также развивают собственный выпуск боевых дронов.