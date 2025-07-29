18:14
USD 87.32
EUR 101.06
RUB 1.08
Общество

Кыргызская короткометражка «2:27» примет участие в бразильском кинофестивале

Короткометражный фильм «2:27» кыргызского режиссера Алдаша Бийбосунова официально отобран в конкурсную программу бразильского кинофестиваля X CINE HORROR, который состоится в октябре 2025 года. Об этом сообщили создатели картины.

Фестиваль X CINE HORROR является международной платформой для фильмов в жанре фэнтези, хоррор, триллер и мистика, собирая авторов со всего мира. Отмечается, что «2:27» представляет собой психологический хоррор, и стал единственным участником от Кыргызстана.

Картина уже получила приз зрительских симпатий на XIII Международном кинофестивале «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов», прошедшем в Бишкеке в апреле этого года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337875/
просмотров: 81
Версия для печати
Материалы по теме
Венецианский кинофестиваль объявил программу на 2025 год
В конкурс документальных фильмов фестиваля «Антарес» вошли ленты из Кыргызстана
Фильм из Кыргызстана «Качкын» получил призы на кинофестивалях в Китае и России
Победа на Бишкекском кинофестивале. Сценарий, написанный сердцем
Фильм из Кыргызстана удостоен главной награды Шанхайского кинофестиваля
Объявлены победители третьего Бишкекского международного кинофестиваля
Оргкомитет кинофестиваля в Бишкеке получил выговор за блогера в пикантном платье
Кинофестиваль в Бишкеке: на «небесной дорожке» — звезды со всего мира
Известный актер Доминик Уэст — гость Бишкекского международного кинофестиваля
В Бишкеке пройдет третий международный кинофестиваль
Популярные новости
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
На&nbsp;Иссык-Куле призывают местных жителей отказаться от&nbsp;незаконных поборов На Иссык-Куле призывают местных жителей отказаться от незаконных поборов
Разгул стихии. Как застраховать и&nbsp;получить компенсацию за&nbsp;жилье в&nbsp;Кыргызстане Разгул стихии. Как застраховать и получить компенсацию за жилье в Кыргызстане
Неделя-24. Как будут изымать землю у&nbsp;людей, о&nbsp;возможной засухе и&nbsp;аномальной жаре Неделя-24. Как будут изымать землю у людей, о возможной засухе и аномальной жаре
Бизнес
Покупаете iPhone в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; получаете фирменный чехол в&nbsp;подарок Покупаете iPhone в O!Store — получаете фирменный чехол в подарок
На&nbsp;сайте kt.kg стала доступна оплата услуг по&nbsp;QR-коду На сайте kt.kg стала доступна оплата услуг по QR-коду
Bakai Bank не&nbsp;остался в&nbsp;стороне и&nbsp;поддержал Tuu Media. Будет новый концерт Bakai Bank не остался в стороне и поддержал Tuu Media. Будет новый концерт
&laquo;Айыл Банк&raquo; продлил выгодные условия по&nbsp;исламским продуктам до&nbsp;конца года «Айыл Банк» продлил выгодные условия по исламским продуктам до конца года
29 июля, вторник
18:10
В сексуальных домогательствах подозревают судью районного суда Бишкека В сексуальных домогательствах подозревают судью районно...
18:04
Кыргызская короткометражка «2:27» примет участие в бразильском кинофестивале
17:47
В четырех селах Кара-Суйского района отремонтировали дороги
17:38
Садыр Жапаров встретился с Эмомали Рахмоном в Чолпон-Ате
17:26
Союзу молодых инвалидов Чуйской области депутаты ЖК передали микроавтобус