Кыргызская короткометражка «2:27» примет участие в бразильском кинофестивале

Короткометражный фильм «2:27» кыргызского режиссера Алдаша Бийбосунова официально отобран в конкурсную программу бразильского кинофестиваля X CINE HORROR, который состоится в октябре 2025 года. Об этом сообщили создатели картины.

Фестиваль X CINE HORROR является международной платформой для фильмов в жанре фэнтези, хоррор, триллер и мистика, собирая авторов со всего мира. Отмечается, что «2:27» представляет собой психологический хоррор, и стал единственным участником от Кыргызстана.

Картина уже получила приз зрительских симпатий на XIII Международном кинофестивале «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов», прошедшем в Бишкеке в апреле этого года.