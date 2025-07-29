В четырех селах Кара-Суйского района отремонтировали дороги

Депутат Жогорку Кенеша Алишер Козуев принял участие в церемонии открытия четырех отремонтированных участков дороги в Кара-Суйском районе Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В селе Шералы протяженность асфальтированной дороги составляет 1 километр 920 метров, в селе Кайрагач — 500 метров, в селе Калинин — 3 километра и в селе Кашкар-Кыштак — 1 километр 280 метров. Общая протяженность отремонтированных участков дорог составляет 6,7 километра.

Депутат, обозначив, что реконструкция дорог улучшает транспортную инфраструктуру и напрямую повышает качество жизни населения, отметил необходимость реализации таких важных проектов в регионе.