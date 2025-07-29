Исторические артефакты на дне озера Иссык-Куль обнаружили водолазы МЧС

Во время плановой очистки рыболовных сетей на дне озера Иссык-Куль водолазы МЧС обнаружили древние фрагменты керамики и глиняную посуду. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

По данным начальника водолазной службы МЧС подполковника Сабыржана Аламанова, находки сделали на глубине 15-20 метров. По его словам, работы по очистке проводили в рамках очередного выезда спасательной службы.

Отмечается, что министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев поручил передать обнаруженные артефакты в Государственный исторический музей для дальнейшего изучения и хранения.