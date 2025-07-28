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Общество

Несуществующая лицензия. Минэкономики предупреждает о новом виде мошенничества

В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о государственной помощи с указанием несуществующей лицензии. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, в частности, предоставляется лицензия на получение государственной помощи с ложными условиями и требованиями о внесении денежных средств.

Министерство официально заявляет, что:

— не выдает лицензий на получение госпомощи;
— не запрашивает предварительные вложения или взносы.

В ведомстве призывают не переводить деньги мошенникам и проверять всю информацию на официальных ресурсах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337681/
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