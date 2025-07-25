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Общество

Минсельхоз оштрафовал «Джалал-Абад водоканал» за нарушения законодательства

Муниципальное предприятие «Джалал-Абад водоканал» привлечено к административной ответственности за нарушение водного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Сотрудниками службы по земельному и водному надзору в ходе проверки было установлено, что предприятие использовало наземные и подземные воды без разрешительных документов. Нарушение квалифицировали в рамках статьи 250 Кодекса о правонарушениях. Вынесено постановление о наложении штрафа в размере 29 тысяч сомов.

«Штраф взыскан в полном объеме и перечислен в доход государственного бюджета», — уточняет пресс-служба ведомства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337433/
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