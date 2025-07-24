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Общество

Современное здание и 16 машин: МВД обновляет силы ведомственной милиции

Фото МВД. Современное здание и 16 новых служебных автомобилей для МВД

Состоялось торжественное открытие нового административного здания полка ведомственной милиции Службы охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики.

В церемонии принял участие министр внутренних дел Улан Ниязбеков. В своем выступлении он подчеркнул, что создание современных условий для службы и внедрение передовых стандартов остаются ключевыми задачами МВД.

«Сегодня особый день для личного состава полка. Мы открываем современное здание, построенное по всем требованиям времени, и передаем в распоряжение подразделения 16 новых служебных автомобилей. Уверен, что обновление материально-технической базы обеспечит качественно новый уровень работы. Наша миссия неизменна — служить народу, обеспечивать порядок и безопасность», — отметил глава МВД.

Новое здание возведено на месте старого, построенного в 1959 году. За 10 месяцев здесь появился современный двухэтажный объект площадью 700 квадратных метров, полностью отвечающий требованиям оперативной, административной и служебной деятельности. В здании внедрена система «Цифровизированная охрана», обеспечивающая контроль несения службы личным составом и безопасность охраняемых объектов, включая особо важные.

В здании предусмотрены просторная дежурная часть, приемная для граждан, современные рабочие кабинеты и другие необходимые помещения.

Отмечается, что МВД продолжает масштабную программу по модернизации объектов по всей стране. До 31 августа, к празднованию Дня независимости КР, планируется открыть и ввести в эксплуатацию еще 40 новых объектов.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337398/
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