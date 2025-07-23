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Общество

Белорусам разрешили участвовать в выборах в России

Россияне и белорусы получили право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления на территории двух государств. Президент Владимир Путин подписал протокол о внесении изменений в договор между странами Союзного государства. Об этом сообщает «Российская газета».

Изменения вносятся в договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. Сам протокол подписан президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в Москве 13 марта 2025-го. Согласно изменениям, граждане РФ, постоянно проживающие на территории Беларуси, смогут получить право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления на ее территории. Аналогичное право появится у граждан Беларуси, постоянно проживающих в России.

«Инициатива направлена на дальнейшее укрепление интеграции и сотрудничества наших стран в рамках Союзного государства, — объяснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. — Важно делать все для развития его потенциала, обеспечивая интересы людей».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337292/
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