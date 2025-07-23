Сегодня утром рейс авиакомпании Avia Traffic из Бишкека в Москву (аэропорт Домодедово) вернулся в «Манас» через полтора часа после взлета. Пилот сообщил, что причиной стал технический сбой.

Как рассказали 24.kg пассажиры, самолет приземлился благополучно и их высадили из воздушного судна.

По словам пассажиров, их накормили только в обед, а все остальное время — вплоть до 17.00 — они провели в аэропорту без ясной информации о судьбе рейса. Ближе к этому времени объявили повторную посадку.

«Мы зашли в самолет, кондиционер не работал. Почти час сидели в душном салоне на жаре. Лишь к 18.00 его включили — и тут же сообщили, что рейс снова отменяется из-за неисправности судна», — рассказал один из пассажиров.

Официальных комментариев от авиакомпании на момент публикации не поступало. Люди по-прежнему находятся в аэропорту в ожидании решения.