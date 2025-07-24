В Бишкеке 24 июля солнечно. Температура воздуха ожидается +37 градусов.

Отключение газа, света, воды



9.30-17.30 — улица Лермонтова, дома № 2, 4, 6, 8, 7-й микрорайон, дом № 5б, улица Жукеева-Пудовкина, дом № 34 (БГУ и общежитие), детсад № 115 «Наристе»;

9.00-17.00 — жилмассив «Орок» (улицы Кавказская, Арчалуу, Орокская, Разная, Садырбаева, Проектируемая), улица Токтогула, дом № 93, отрезки улиц Тыныстанова, Абдумомунова, Кулатова, Горького, село Мраморное (улицы Целинная, Кольцевая, Урожайная, Южная), улица Лумумбы, дом № 141;

9.30-17.00 — отрезки улицы Тойгонбаева, переулка Ферганского, улиц Термечикова, Гагарина, Репина;

9.00-13.30 — отрезки улиц Лумумбы, Профсоюзной;

13.30-17.00 — отрезки улиц Бурулдайской, Темировской, Джалал-Абадской, Базар-Коргонской, Кеминской;

9.00-11.30 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Манаса, Саадаева, Чуй-48, 49);

11.00-18.00 — жилмассив «Алтын-Казык»;

9.00-12.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-11, 20, 106).

21-25 июля — район, ограниченный улицами Акиева, Токтогула, Фрунзе, Ибраимова, Суюмбаева, Жукеева-Пудовкина, Суванбердиева, Киевской, Льва Толстого, проспектом Чуй, завод «Кыргызавтомаш», макаронный цех, бани «Жыргал» и «Байтур».

Памятные даты

Изобретен растворимый кофе

Началось все в 1899 году, когда американский ученый японского происхождения Сатори Като изобрел технологию производства растворимого чая, после чего по аналогии придумал способ изготовления растворимого кофе.

В известном нам виде растворимый кофе появился позже. Тогда бразильцы решили законсервировать с целью сбережения излишек кофейных зерен. 24 июля 1938-го благодаря швейцарскому химику Максу Моргеншталлеру и компании Nestle изобретен растворимый кофе в уже современном понимании.

Люди, которые меняли мир

Родился кинорежиссер Борис Новиков

Родился 24 июля 1908 года в Петербурге. Работу в кино начал в 1934-м помощником, а затем ассистентом режиссера на киностудии «Таджикфильм».

С октября 1951 года Главным управлением по производству художест­венных фильмов Министерства кинематографии СССР переводится на Фрунзенскую студию хроникально-документальных фильмов режиссером по дублированию художественных фильмов на кыргызский язык.

Вся дальней­шая творческая деятельность Бориса Новикова неразрывно связана с развитием и совершенствованием студии «Кыргызфильм».

За 17 лет (1951-1968) сдублировал на кыргызский язык более 80 художественных фильмов.

В 1959-м работал вторым режиссером картины «Токтогул», а в 1964 году — «Джура».

Параллельно трудился в течение многих лет над созданием номеров киножурнала «Советская Киргизия», научно-популярных (около десяти) и до­кументальных (двух) фильмов. Среди них наиболее заметные — «Этого могло не быть» (1960), «Мелодии комуза» (1960), «Семья чабанов» (1965).

Умер в 1976-м во Фрунзе.

Родился поэт Кемел Бакашов

Фото из интернета. Кемел Бакашов

Родился 24 июля 1936 года в селе Ак-Булун Иссык-Кульской области. Всю жизнь проработал учителем в школе имени Ыбырая Туманова.

Талантливый педагог являлся не менее талантливым журналистом. Вся его творческая жизнь тесно связана с газетой «Исык-Кол правдасы».

Многогранный талант Кемела Бакашова проявился и в его поэтической деятельности. Он автор трех поэтических сборников: «Ата журт жана махабат», «Он сегиз жаш», «Куу залкары Ыбрай Туман уулу». Песня на его стихи «Он сегиз жаш» является поистине гимном любви, молодости, красоты. Песня «Кыргыз жерим» звучала в исполнении народного артиста Булата Минжилкиева на сцене знаменитого театра «Ла-Скала».

Умер 29 марта 2018-го.

Умер заслуженный деятель наук Джумакан Лайлиев

Фото из интернета. Джумакан Лайлиев

Родился 20 марта 1928 года. Заслуженный деятель науки КР, член-корреспондент НАН КР, доктор экономических наук.

Стоял у истоков развития аграрной науки и экономики республики, связав свою научную деятельность с исследованиями в этой области, и проблем развития аграрного сектора советского периода. Под научным руководством Джумакана Лайлиева подготовлены 50 кандидатов и 3 доктора экономических наук.

Результаты его исследований изложены в более чем 250 научных трудах, из них более 40 монографий и брошюр, написанных в соавторстве и им лично.

Умер 24 июля 2009-го.

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