В Эмиратах упростили правила вождения для туристов, в том числе из Кыргызстана

В Объединенных Арабских Эмиратах упростили правила вождения для туристов из 52 стран, в том числе Кыргызстана. Об этом сообщается на сайте МВД страны.

Теперь представителям таких государств можно использовать свои права, не получая международные, при условии, что они находятся в стране как гости (без резидентской визы).

Фото иллюстративное. В ОАЭ упростили правила вождения для туристов, в том числе из Кыргызстана

Если турист из списка указанных 52 стран решит переехать в Эмираты, то права можно будет обменять на местные без пересдачи экзаменов. Стоимость обмена — 600 дирхамов, также потребуется перевод на арабский язык и копия оригинальных прав.

В списке, например, нет России и Казахстана, но есть Беларусь, Украина, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан.

Проверить, входит ли ваша страна в список, можно на сайте или в приложении Ministry of Interior UAE. Там же и подается заявка на обмен.