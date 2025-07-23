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Общество

В Бишкеке владельцев пустующих участков обяжут поставить заборы и QR-коды

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев распорядился навести порядок на неосвоенных земельных участках вне зависимости от их форм собственности. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

Отмечается, что собственники должны будут установить единые ограждения по единому эскизу. «Бишкекглавархитектура» разработает дизайн в ближайшее время. На каждом участке появятся QR-коды с полной информацией об объекте, включая данные об аренде и информационные стенды.

Глава города также потребовал от владельцев соблюдения санитарных и противопожарных норм, в том числе расчистить территорию от сухих растений и мусора.

По данным мэрии, районные администрации начнут работу с арендаторами и собственниками земли. Управление муниципальной собственности займется проверкой всех пустующих участков, и в случае обнаружения нарушений расторгнет договоры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337205/
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