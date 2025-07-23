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Общество

Движение транспорта ограничат на некоторых улицах Бишкека и Чуйской области

В связи с официальным визитом в Кыргызстан председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 23–24 июля 2025 года на отдельных участках улиц Бишкека и Чуйской области будут вводить временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ГУОБДД.

Ограничения коснутся следующих участков:

  • трасса от Международного аэропорта «Манас» до черты города Бишкек;
  • улица Фучика от границы города Бишкек до проспекта Жибек Жолу;
  • проспект Жибек Жолу от улицы Фучика в восточном направлении до проспекта Манас;
  • проспекты Манаса и Чингиза Айтматова — в южном направлении до Государственной резиденции «Ала-Арча»;
  • временные ограничения будут введены на участке дороги от государственной резиденции «Ала-Арча» до мемориального комплекса «Ата-Бейит».

ГУОБДД просит водителей не оставлять автомобили вдоль указанных дорог, водителям грузового транспорта — по возможности воздержаться от выезда, а всех участников дорожного движения — строго соблюдать ПДД и выполнять требования регулировщиков.

В случае перекрытия других улиц в зависимости от ситуации будет предоставлена дополнительная информация, отметили в ГУОБДД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337188/
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