Дорожникам задолжали более 2 миллионов. Они обратились к омбудсмену

Институт омбудсмена помог добиться выплаты более 2,2 миллиона сомов работникам дорожно-эксплуатационного предприятия № 35 в Иссык-Кульской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что к уполномоченному представителю акыйкатчи по Иссык-Кульской области с жалобой обратились 43 работника филиала ГП «Кыргызавтожол-север» при Министерстве транспорта и коммуникаций КР. По их словам, руководство два месяца не выплачивало зарплату, командировочные и отпускные.

На официальный запрос Института омбудсмена руководство ДЭП № 35 не ответило в положенные сроки, а по итогам проверки Службы по контролю и надзору трудового законодательства при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции заявление дорожников подтвердилось.

«Было дано предупреждение руководству устранить правонарушения и выплатить работникам задолженности на общую сумму 2,2 миллиона сомов. Предприятие в указанный срок не выполнило предупреждение и было оштрафовано на 13 тысяч сомов», — сообщили в Институте омбудсмена.

Отмечается, что только после акта реагирования Института омбудсмена руководство ГП «Кыргызавтожол-север» начало расследование и устранило нарушения, а директору ДЭП № 35 Камбарбек уулу Адилету был объявлен выговор.