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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 23 июля солнечно. Температура воздуха ожидается +38 градусов.

Отключение газа, света, воды

  • 5.00-17.00 — отрезок Южной магистрали, футбольное поле «Барселона»;
  • 9.30-13.00 — отрезок улицы Керамической;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ахунбаева, Шабдана Баатыра, Санжыра, Куйручук, Молдокулова, Арстанбап, Ой-Терскен);
  • 12.00-17.00 — отрезок улицы Древесной;
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Алыкулова, Кайберен, Тогуз-Канат), улица Панфилова, 293, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Тулпар, Гагарина), отрезки улиц Абая, Медерова, Орловской, село Нижняя Ала-Арча (улицы Тихая, Новая, Колхозная, Чагая, Кыргызская, Панфилова, Коллекторная, Больничная, Короткая, Логвиненко, Полярная, Западная, Кенсуйская, Школьная, переулок Средний, водозабор), улица Лумумбы, 141;
  • 9.00-14.00 — село Озерное (улицы Шоссейная, Центральная).

  • 21-25 июля — район, ограниченный улицами Акиева, Токтогула, Фрунзе, Ибраимова, Суюмбаева, Жукеева-Пудовкина, Суванбердиева, Киевской, Льва Толстого, проспектом Чуй, завод «Кыргызавтомаш», макаронный цех, бани «Жыргал» и «Байтур».

Памятные даты

Всемирный день китов и дельфинов

из интернета
Фото из интернета

Этот праздник учрежден в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия (International Whaling Commission, IWC) после 200 лет беспощадного истребления ввела запрет на китовый промысел. Он действует и по настоящее время и означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены.

Кроме того, сегодняшняя дата считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих.

Люди, которые меняли мир

Родился тяжелоатлет Игорь Садыков

Родился 23 июля 1967 года в Оше. Советский и немецкий тяжелоатлет, чемпион СССР (1990), чемпион Европы (1991), чемпион мира (1991), участник Олимпийских игр (1996), заслуженный мастер спорта СССР (1991).

Начинал заниматься тяжелой атлетикой под руководством своего отца Сергея Садыкова в спортивном обществе «Трудовые резервы». В дальнейшем с ним также работал Александр Аносов.

На рубеже 1980-1990-х годов входил в число ведущих советских атлетов тяжелого веса.

Во время участия в чемпионате мира 1991-го получил предложение выступать за один из немецких спортивных клубов и переехал в Германию. В 1993-1997 годах входил в сборную этой страны.

После завершения спортивной карьеры занялся предпринимательской деятельностью в строительной сфере.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337102/
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