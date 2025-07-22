В Бишкеке 22 июля солнечно. Температура воздуха ожидается +38 градусов.

Отключение газа, света, воды

9.30-17.00 — отрезки улиц Салиевой, Саратовской, Курманджан Датки;

9.30-18.00 — отрезки улиц Горького, Матросова, Дружба;

9.00-17.00 — жилмассивы «Орок» (улицы Орокская, Кулчоро), «Ак-Ордо» (улицы Тулпар, Гагарина), улицы Токтогула, 93, отрезки улиц Серегина, Кеминской, Фучика, БЧК, село Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Панфилова, Жерге-Тал), улица Лумумбы, 139;

11.00-18.00 — село Достук (улицы 6-я линия, 7-10).

21-25 июля — район, ограниченный улицами Акиева, Токтогула, Фрунзе, Ибраимова, Суюмбаева, Жукеева-Пудовкина, Суванбердиева, Киевской, Толстого, проспектом Чуй, завод «Кыргызавтомаш», макаронный цех, бани «Жыргал» и «Байтур».

Памятные даты

Всемирный день мозга

Заболевания нервной системы, в том числе головного мозга, несут для человека тяжелые последствия, предсказать которые порой бывает трудно.

Общими рекомендациями врачей для поддержания здоровья головного мозга являются здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, здоровый сон, здоровое питание, ходьба, прогулки на свежем воздухе или физические тренировки, постоянный «тренинг» мозга через решение нестандартных задач, его поиск, общение с высокоинтеллектуальными людьми, умственная деятельность (чтение, решение кроссвордов, головоломок и так далее).

Люди, которые меняли мир

Родился народный артист Кыргызстана Эркин Касымов

Фото из интернета. Эркин Касымов

Родился 22 июля (по другим данным, 22 июня) 1941 года в селе Орок Кызыл-Аскерского района. Выдающийся певец современности, народный артист Кыргызской Республики, заслуженный артист Республики Казахстан.

В его оперном репертуаре более 60 партий. Редко кому из вокалистов удавалось воплотить на сцене такое количество разноплановых образов. Баритон, редкий по красоте и силе выразительности, восхищал своей мощью, широтой диапазона, пластичностью, экспрессивностью.

Известен Эркин Касымов и как композитор, он написал песни и хоры на стихи известных поэтов.

Находясь на посту начальника Главного управления искусства, образования, науки и культуры, внес весомый вклад в дело развития культуры Кыргызстана.

Будучи профессором Кыргызского государственного института искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой, подготовил немало талантливых и известных артистов, работающих в республике и за рубежом.

Умер 8 марта 2010-го.

Родился график Александр Карпов

Родился 22 июля 1949-го во Фрунзе.

В 1968-1976 годах работал в Художественном фонде Киргизской ССР, затем художником Фрунзенского завода ЭВМ. В 1979-1991-х сотрудничал с республиканскими издательствами «Кыргызстан» и «Адабият».

Член Союза художников КР.

Работы художника находятся в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева и частных собраниях в стране и за рубежом.

Участвовал в оформлении таких книг, как «Каи жолдогу ойлор» и «Тулпар» Кенеша Жусупова, «Охота на эхо» Светланы Токомбаевой, «Наука понимать» Арона Брудного, а также обложек журналов «Ала-Тоо» и «Литературный Кыргызстан».

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».