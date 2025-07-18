Готов эскиз нового спортивного комплекса в городе Балыкчи

Балыкчинское городское управление по градостроительству и архитектуре разработало эскизный проект нового современного спортивного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя.

Согласно их данным, по проекту в комплексе предусмотрены:

спортивный зал на 350 мест,

залы для бокса, фитнеса, борьбы, шахмат, тенниса, танцев и йоги.

Как отмечается, фасад здания будет выполнен в современном стиле с применением светлых, экологически чистых материалов и больших стеклянных панелей, что обеспечит естественное освещение и визуальную легкость конструкции.

Также в Минстрое подчеркнули, что строительство этого комплекса станет важным шагом в развитии спортивной инфраструктуры региона и продвижении активного образа жизни среди населения. Он не только улучшит внешний облик города, но и сделает его более современным и привлекательным для жителей и гостей.