13:33
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Минприроды проверил стройку нового корпуса заповедника на Иссык-Куле

Во время рабочей поездки министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев посетил Иссык‑Кульский государственный заповедник, расположенный в селе Ананьево. Он оценил ход демонтажных работ на территории и обсудил подготовку к строительству новой инфраструктуры, которое осуществляется при финансовой поддержке Республики Татарстан.

Проект направлен на сохранение уникальной природы региона, включая биосферный резерват общей площадью около 20 тысяч гектаров, созданный в 1948 году и признанный программой ЮНЕСКО «Человек и биосфера». В рамках инфраструктурной модернизации предусмотрено строительство современных экологичных объектов, туристических маршрутов и контрольных пунктов.

Минприроды подтвердило: сотрудничество с Татарстаном включает финансирование ключевых этапов проекта, от реконструкции существующих объектов до создания новых охранных зон и туристической инфраструктуры. Министерство гарантирует усиление контроля за соблюдением экологических норм и дальнейшее развитие охраны природы в этом уникальном регионе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336709/
просмотров: 167
Версия для печати
Материалы по теме
Минприроды выписало штрафов на более чем 34 миллиона сомов за полгода
Два пансионата на Иссык-Куле работали без очистных сооружений
На Иccык-Куле уничтожили незаконно установленную километровую рыболовную сеть
На Иссык-Куле рыбаков оштрафовали на 53 тысячи сомов за нарушение правил ловли
На Иссык-Куле обсуждают стратегии по сохранению снежного барса и его экосистем
Региональным и подведомственным подразделениям Минприроды вручили автомобили
В Бишкеке обсудили проблемы утраты биоразнообразия
Минприроды оштрафовало ответственных за возгорание на полигоне в Александровке
В городе Ош выявили незаконную торговлю дикими птицами
Сточные воды попадают в реку Ала-Арчу. Комментарий Минприроды
Популярные новости
Проспект Айтматова открыли: качает, в&nbsp;туалет не&nbsp;сходишь, в&nbsp;гости не&nbsp;дойти Проспект Айтматова открыли: качает, в туалет не сходишь, в гости не дойти
Эмин Агаларов в&nbsp;Азербайджане показал Каныбеку Туманбаеву свой проект Sea Breeze Эмин Агаларов в Азербайджане показал Каныбеку Туманбаеву свой проект Sea Breeze
Монумент Манасу в&nbsp;Бишкеке вызвал критику за&nbsp;стиль, форму и&nbsp;исполнение Монумент Манасу в Бишкеке вызвал критику за стиль, форму и исполнение
После задержания вице-мэра: на&nbsp;улице Льва Толстого внезапно остановился ремонт После задержания вице-мэра: на улице Льва Толстого внезапно остановился ремонт
Бизнес
Какие сериалы в&nbsp;центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в&nbsp;кинотеатре Start Какие сериалы в центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в кинотеатре Start
Решения для зеленого, современного и&nbsp;умного города Решения для зеленого, современного и умного города
Оплачивайте налоги легко в&nbsp;приложении Bakai Business Оплачивайте налоги легко в приложении Bakai Business
&laquo;Элдик Банк&raquo; запускает первую в&nbsp;КР банковскую лизинговую компанию &laquo;Элдик Лизинг&raquo; «Элдик Банк» запускает первую в КР банковскую лизинговую компанию «Элдик Лизинг»
18 июля, пятница
13:29
ОАО «Чакан ГЭС» получило 21 лицензию на разработку угольных месторождений ОАО «Чакан ГЭС» получило 21 лицензию на разработку угол...
13:29
Кабмин уточнил порядок уплаты страховых взносов. Кого это касается?
13:28
Рабочие повредили водопроводную трубу, вода заливает улицу Матросова в Бишкеке
13:23
Республиканский центр крови заставляет доноров ждать приема снаружи
13:22
В аптеках Бишкека не найти лекарств для людей с эпилепсией