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Общество

Кинематографисты четырех стран поддержали создание Евразийской киноакадемии

Представители кинематографических организаций Турции, Таджикистана, Кыргызстана и Пакистана единогласно выступили в поддержку создания Евразийской киноакадемии. Об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда культуры.

По мнению участников инициативы, новый институт станет важной платформой для защиты национальных идентичностей и развития кинематографического сотрудничества.

Генеральный директор департамента по делам кинематографии Министерства культуры и туризма Турции Бирол Гювен подчеркнул необходимость новых подходов к осмыслению современной реальности через призму евразийского культурного диалога.

Руководитель таджикской киностудии «Точикфилм» Махмадсаид Шохиен акцентировал роль историко-культурного наследия как основы для кинематографического творчества.  

Директор департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана Улан Адамалиев отметил схожесть культурных парадигм КР и РФ в вопросах сохранения традиционных ценностей.

Представитель Пакистана Мухаммад Анвар выразил надежду, что новая премиальная система составит альтернативу западным аналогам, дав голос странам, чьи культурные коды часто остаются за пределами глобального медийного пространства.

Напомним, что официальная презентация Евразийской академии кинематографических искусств и учрежденной ею премии «Бриллиантовая бабочка» состоялась в апреле текущего года. Первая церемония награждения запланирована на 24 ноября 2025 года в Москве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336665/
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