​Аэропорт Кельн/Бонн признан самым плохим в Германии и одним из худших в мире. Об этом сообщает DW.

Он занял 234-ю строку из 250 в ежегодном рейтинге мировых аэропортов от портала AirHelp, который защищает права пассажиров и добивается компенсаций от авиакомпаний. Самой большой проблемой аэропорта Кельн/Бонн стала пунктуальность — он получил всего 6,4 балла из 10 возможных.

Лучшим в мире признан аэропорт Кейптауна в ЮАР — 8,57 балла. В топ-5 вошли аэропорт Хамад в столице Катара, аэропорт Эр-Рияда имени короля Халида в Саудовской Аравии, аэропорт имени президента Жуселину Кубичека в Бразилии и аэропорт Маскат в Омане.

Самым плохим аэропортом в мире назван Тунис-Карфаген. Это главная воздушная гавань Туниса, ориентированная на европейских туристов. Ее общий показатель — 5,73 балла, по пунктуальности — всего 5,4.