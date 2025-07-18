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Общество

К сентябрю в Кыргызстане запустят 51 садик краткосрочного пребывания

Из 560 детских садов кратковременного пребывания, создаваемых в рамках проектов «Образование для будущего» и «Укрепление основ обучения», оставшийся 51 объект введут в эксплуатацию к сентябрю 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения.

По ее данным, из запланированных 560 детских садов в 509 завершены ремонтные работы, и они уже функционируют. В оставшемся 51 учреждении реконструкция продолжается, выполнено около 90 процентов ремонтно-реабилитационных работ. Кроме того, в каждый детский сад доставлены необходимая мебель, ковры, развивающие материалы для детей, игрушки, методические пособия для воспитателей, детская литература, а также оборудование и игровые площадки.

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Уточняется, что благодаря этим учреждениям от 20 до 40 тысяч детей в возрасте от трех до пяти лет получат доступ к дошкольному образованию. Обучение бесплатное.

Краткосрочный детский сад предлагает программу продолжительностью три часа с акцентом на развитие детей и в соответствии с государственными стандартами, исключая время на сон и питание. Такой формат является экономически эффективным и позволяет вдвое увеличить количество детей, охваченных программами дошкольного развития, за счет организации занятий в две смены.

До конца 2025 года охват дошкольным образованием планируют довести до 60 процентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336654/
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