Детский оздоровительный центр «Улан» на Иссык-Куле откроют в сентябре

Оздоровительный центр «Улан» будет вновь открыт, по поручению Садыра Жапарова там проводится полная реконструкция. Об этом сообщает Управделами президента.

По его данным, заброшенный соцобъект возвращается к жизни.

«Центр в селе Тору-Айгыр Иссык-Кульской области передан в ведение государства и готовится к возобновлению своей работы. Он находился на балансе Федерации профсоюзов и со временем пришел в полную негодность. Там, где когда-то звучал детский смех, паслись лошади и овцы — территория выглядела как брошенное поле. Если бы такие объекты оставались без контроля еще несколько лет, они могли бы полностью перейти в частные руки. Управление делами президента проводит там капитальный ремонт центра. Все строительные и восстановительные работы близки к завершению. Уже в сентябре «Улан» начнет принимать первых детей», — говорится в сообщении.