20:15
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Детский оздоровительный центр «Улан» на Иссык-Куле откроют в сентябре

Оздоровительный центр «Улан» будет вновь открыт, по поручению Садыра Жапарова там проводится полная реконструкция. Об этом сообщает Управделами президента.

По его данным, заброшенный соцобъект возвращается к жизни.

«Центр в селе Тору-Айгыр Иссык-Кульской области передан в ведение государства и готовится к возобновлению своей работы. Он находился на балансе Федерации профсоюзов и со временем пришел в полную негодность. Там, где когда-то звучал детский смех, паслись лошади и овцы — территория выглядела как брошенное поле. Если бы такие объекты оставались без контроля еще несколько лет, они могли бы полностью перейти в частные руки. Управление делами президента проводит там капитальный ремонт центра. Все строительные и восстановительные работы близки к завершению. Уже в сентябре «Улан» начнет принимать первых детей», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336622/
просмотров: 91
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке открыли Центр предвыездной ориентации и реинтеграции мигрантов
Центр исследований сельского и лесного хозяйства создадут в Чуйской области
Ошскому межобластному центру онкологии нужно новое здание — замглавы Минздрава
Промышленный центр «Центральная Азия» откроют на границе Казахстан и Узбекистан
Центр обслуживания фермеров открыли в Нарынской области
Центр мониторинга новых наркотиков и психоактивных веществ создадут в МВД
Кыргызстан создает центр мониторинга природных катастроф
Центр Бишкека на два дня закроют для проезда транспорта
В Бишкеке сносят здание без решения суда и согласия владельца
Создан Центр цифровизации социальной защиты при Минтруда Кыргызстана
Популярные новости
Проспект Айтматова открыли: качает, в&nbsp;туалет не&nbsp;сходишь, в&nbsp;гости не&nbsp;дойти Проспект Айтматова открыли: качает, в туалет не сходишь, в гости не дойти
Монумент Манасу в&nbsp;Бишкеке вызвал критику за&nbsp;стиль, форму и&nbsp;исполнение Монумент Манасу в Бишкеке вызвал критику за стиль, форму и исполнение
Эмин Агаларов в&nbsp;Азербайджане показал Каныбеку Туманбаеву свой проект Sea Breeze Эмин Агаларов в Азербайджане показал Каныбеку Туманбаеву свой проект Sea Breeze
Мастер-класс от&nbsp;мэра в&nbsp;отставке: бывший глава Балыкчи дрифтует у&nbsp;Сон-Куля Мастер-класс от мэра в отставке: бывший глава Балыкчи дрифтует у Сон-Куля
Бизнес
Оплачивайте налоги легко в&nbsp;приложении Bakai Business Оплачивайте налоги легко в приложении Bakai Business
&laquo;Элдик Банк&raquo; запускает первую в&nbsp;КР банковскую лизинговую компанию &laquo;Элдик Лизинг&raquo; «Элдик Банк» запускает первую в КР банковскую лизинговую компанию «Элдик Лизинг»
Элмурат Эркин уулу: Строительство&nbsp;&mdash; это всегда про будущее Элмурат Эркин уулу: Строительство — это всегда про будущее
Скидка 25&nbsp;процентов на&nbsp;семейный тариф от&nbsp;О! &mdash;&nbsp;экономьте 500 сомов каждый месяц Скидка 25 процентов на семейный тариф от О! — экономьте 500 сомов каждый месяц
17 июля, четверг
20:08
В Бишкеке изменена схема движения автобусного маршрута № 55 В Бишкеке изменена схема движения автобусного маршрута...
20:05
Детский оздоровительный центр «Улан» на Иссык-Куле откроют в сентябре
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
19:47
Верховная рада утвердила Дениса Шмыгаля на должность министра обороны Украины
19:44
Самый большой найденный на Земле камень с Марса продали за $4,3 миллиона