Кто он, мэр столицы? Бишкекчане с трудом вспоминают имя градоначальника

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев остается одной из самых незаметных фигур в городской политике. Несмотря на важность своей должности, градоначальник крайне редко выступает на публике, нечасто выходит к жителям и предпочитает оставаться в тени.

24.kg решило провести небольшой опрос среди горожан: знают ли бишкекчане, кто сейчас управляет их городом? Ответы оказались показательными — лишь немногие смогли назвать имя мэра без подсказки.

Айбек Джунушалиев нечасто делает публичные заявления, не ведет активную коммуникацию с населением, не проявляет себя как лидер, близкий к людям. А именно это, по мнению многих, сегодня особенно важно: уметь слышать горожан, быть среди них и говорить на равных.

В этом плане мэр столицы заметно проигрывает своим коллегам, особенно главе Оша, который активно взаимодействует с населением, не прячется от камер и журналистов и регулярно бывает на улицах своего города.

Станет ли столица ближе к людям через своего мэра — вопрос пока остается открытым. Но как минимум имя главы города должен знать каждый.