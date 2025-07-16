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Общество

Старейший в мире марафонец погиб в ДТП в Индии. Ему было 114 лет

Фото DW

Старейший в мире марафонец погиб в ДТП в Индии, ему было 114 лет, пишет DW.

Фауджа Сингх, родившийся в сельской местности Индии в 1911 году, получил прозвище «торнадо в тюрбане», когда в 89-летнем возрасте начал бегать марафоны, переехав в Англию после смерти жены и сына. «Бег проявил ко мне доброту и вернул меня к жизни, заставив забыть все мои травмы и печали», — говорил он в интервью CNN.

Сингх, который до пяти лет не мог ходить из-за проблем с ногами, пробежал девять 42-километровых забегов. Личный рекорд он установил на Торонтском марафоне в 2003 году, пробежав дистанцию за 5 часов и 40 минут. Последняя гонка Сингха на 10-километровом маршруте прошла в Гонконге в 2013 году, через год после того, как он нес факел на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Сингха считали старейшим марафонцем в мире, хотя он так и не попал в Книгу рекордов Гиннесса, поскольку у него не было свидетельства о рождении. Тем не менее Фауджа получил письмо от королевы Великобритании Елизаветы с поздравлениями по случаю 100-летия.

По данным индийской полиции, неизвестный автомобиль сбил Фауджа Сингха, когда он шел по дороге неподалеку от своей родной деревни Биас в индийском штате Пенджаб. Марафонец скончался в больнице от травм головы и ребер.

По сообщениям индийских СМИ, которые ссылаются на полицию, жизнь бегуна можно было бы спасти, если бы 26-летний водитель немедленно отвез Сингха в больницу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336424/
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